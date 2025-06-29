Ablasının düğününde kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

Ablasının düğününde kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti
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Hatay'da ablasının düğünü için memleketine giden 22 yaşındaki genç, düğün hazırlıkları esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Gencin amcası, "Hiçbir sağlık problemi yoktu. Ablasının gelin olup evden ayrılmasına üzülüyordu ve elim bir kalp krizi geçirerek vefat etti" dedi.

Ablasının düğünü için İstanbul'dan Hatay'a giden 22 yaşındaki Tayfur Barut, eve çeyiz taşınmasına yardım etti. Ertesi gün sabah saatlerinde aniden fenalaşan Barut, kalp krizi geçirdi.

Ablasının düğününde kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ailesinin durumu fark etmesiyle genç adam kısa sürede Kumlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Barut, hayatını kaybetti. Ablasının düğünü için İstanbul'dan kalkıp Hatay'a gelen genç Barut'un cenazesi Kumlu ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi Mezarlığına defnedildi. Barut'un cenazesinde ailesi ve sevdikleri büyük üzüntü yaşadılar.

Ablasının düğününde kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

"ABLASINDAN AYRILACAĞINA ÜZÜLÜYORDU"

Yeğeni Barut'un ablasının düğününe gelip aniden kalp krizi geçirerek vefat ettiğini ifade eden amcası Abdurrahman Barut, "Rahmetli Tayfur'umuz bizim gözbebeğimizdi. Hiçbir sağlık problemi yoktu. Tayfur'un ablasının düğünü vardı. Ablasının gelin olup evden ayrılmasına üzülüyordu ve elim bir kalp krizi geçirerek vefat etti. Sağlık durumu gayet iyiydi. Paşalar gibi askerliğini yaptı. Tamircilik mesleğinde çalışıyordu. Ablasının düğünü için İstanbul'dan gelmişti. Ablasından ayrılacağı için üzüntüsünde aniden kalp krizi geçirerek vefat etti " ifadelerini kullandı.

Ablasının düğününde kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

Ablasının düğününde kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıOzan Polat:

Allahın Malıııııııı.

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

EKONOMİK SIKINTILARLA OLUYOR MALUM YENİ YÖNETİM HALKI FAKİRLE MAHKUM ETTİ

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Haber YorumlarıSelim K:

Hemen teşhis konuldu herkes doktor kesilmiş

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Haber Yorumlarıİsmail oruç :

Allah genç kardeşimize rahmet etsin kabri nur mekanı cennet olsun geride kalan ailesine de sabır versin.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Yw olum sen zaten İstanbulda değil misin zaten yarın değil misin

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
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