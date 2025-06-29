Ablasının düğününde kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

Ablasının düğünü için İstanbul'dan Hatay'a giden 22 yaşındaki Tayfur Barut, eve çeyiz taşınmasına yardım etti. Ertesi gün sabah saatlerinde aniden fenalaşan Barut, kalp krizi geçirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ailesinin durumu fark etmesiyle genç adam kısa sürede Kumlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Barut, hayatını kaybetti. Ablasının düğünü için İstanbul'dan kalkıp Hatay'a gelen genç Barut'un cenazesi Kumlu ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi Mezarlığına defnedildi. Barut'un cenazesinde ailesi ve sevdikleri büyük üzüntü yaşadılar.

"ABLASINDAN AYRILACAĞINA ÜZÜLÜYORDU"

Yeğeni Barut'un ablasının düğününe gelip aniden kalp krizi geçirerek vefat ettiğini ifade eden amcası Abdurrahman Barut, "Rahmetli Tayfur'umuz bizim gözbebeğimizdi. Hiçbir sağlık problemi yoktu. Tayfur'un ablasının düğünü vardı. Ablasının gelin olup evden ayrılmasına üzülüyordu ve elim bir kalp krizi geçirerek vefat etti. Sağlık durumu gayet iyiydi. Paşalar gibi askerliğini yaptı. Tamircilik mesleğinde çalışıyordu. Ablasının düğünü için İstanbul'dan gelmişti. Ablasından ayrılacağı için üzüntüsünde aniden kalp krizi geçirerek vefat etti " ifadelerini kullandı.