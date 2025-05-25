1939 Erzincan Depreminin Son Tanığı 109 Yaşında Hayatını Kaybetti

1939 Erzincan Depreminin Son Tanığı 109 Yaşında Hayatını Kaybetti
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1939 yılında yaşanan ve 33 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Erzincan depreminin yaşayan son tanığı Mehmet Güloğlu, 109 yaşında vefat etti. Güloğlu, cenaze namazının ardından Demirkent Mezarlığı'na defnedildi.

Resmi rakamlara göre 33 bin kişinin hayatını kaybettiği 100 binden fazla insanın yaralandığı, tarihin en büyük depremlerinden olan 7.9 büyüklüğündeki 1939 Erzincan depreminin yaşayan son tanıklarından 109 yaşındaki Mehmet Güloğlu, vefat etti.

4 çocuğu ve 15 torunu bulunan, geçtiğimiz yılda İhlas Haber Ajansına 1939 Erzincan depremini anlatan Mehmet Güloğlu, yaşlılığa bağlı olarak evinde hayatını kaybetti.

Güloğlu'nun cenazesi Fatih Sultan Mehmet Han Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Demirkent Mezarlığı'na defnedildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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