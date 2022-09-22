MSB, Dynamıc Marıer/ Mavi Balina/ Nusret-2022 Tatbikatı'nın tamamlandığını duyurdu

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO üyesi 15 ülkenin katılımı ile Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilen DYNAMIC MARINER/MAVİ BALİNA/NUSRET-2022 Tatbikatının başarıyla tamamlandığını duyurdu.

MSB, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleşen DYNAMIC MARINER/MAVİ BALİNA/NUSRET-2022 Tatbikatı; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve #NATO üyesi 15 ülkeden unsurların katılımıyla Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başarıyla icra edildi."