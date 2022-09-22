Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB, Dynamıc Marıer/ Mavi Balina/ Nusret-2022 Tatbikatı'nın tamamlandığını duyurdu

Yerel Haberler

MSB, Dynamıc Marıer/ Mavi Balina/ Nusret-2022 Tatbikatı'nın tamamlandığını duyurdu Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO üyesi 15 ülkenin katılımı ile Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilen DYNAMIC MARINER/MAVİ BALİNA/NUSRET-2022 Tatbikatının başarıyla tamamlandığını duyurdu.

MSB, Dynamıc Marıer/ Mavi Balina/ Nusret-2022 Tatbikatı'nın tamamlandığını duyurdu

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO üyesi 15 ülkenin katılımı ile Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilen DYNAMIC MARINER/MAVİ BALİNA/NUSRET-2022 Tatbikatının başarıyla tamamlandığını duyurdu.

MSB, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleşen DYNAMIC MARINER/MAVİ BALİNA/NUSRET-2022 Tatbikatı; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve #NATO üyesi 15 ülkeden unsurların katılımıyla Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başarıyla icra edildi."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Yerel

Doğu Akdeniz Ege Denizi 3. Sayfa Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title