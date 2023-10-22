Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer’in ilçenin kültürel zenginliğini artırmak için bu yıl ilkini gerçekleştirdiği 1'inci Alabanda Tiyatro Festivali renkli etkinliklerle devam etti.

1'inci Alabanda Tiyatro Festivali Tiyatro ve Söyleşilerle Devam Etti

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in ilçenin kültürel zenginliğini artırmak için bu yıl ilkini gerçekleştirdiği 1'inci Alabanda Tiyatro Festivali renkli etkinliklerle devam etti.

Ege Tiyatrolar Birliği, Çine Kültür Derneği ve Tiyatro Ofisi'nin destekleriyle düzenlenen festival, çocuk oyunu ile sürdü. Çine Kültür Merkezi tiyatro salonunu dolduran minik tiyatroseverler, Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun (EBŞT) İnteraktif Oyun Zamanı adlı müzikli çocuk oyununda doyasıya eğlendi.

TİYATRONUN USTA İSİMLERİ KALABAK KAFE'DE BULUŞTU

Kalabak Kafe'de devam eden etkinliklerde usta oyuncular Zihni Göktay ve Cihat Tamer, Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Metin Güler moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide sanatseverlerle buluştu. Duayen tiyatro emekçilerinin anılarını anlattığı "Sanata Adanmış Yıllar" isimli söyleşide usta oyuncular hayranlarıyla keyifli bir sohbet gerçekleştirdiler. Etkinlik sonunda Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Utku Şahin ve Çine Belediye Meclis Üyesi Mehmet Kıvrak, duayen oyunculara katılımlarından dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti.

"LÜFTEN KIZIMLA EVLENİR MİSİNİZ?" DOYASIYA GÜLDÜRDÜ

Çine Belediyesi Kültür Merkezi'nde yetişkin oyunuyla devam eden 1'inci Alabanda Tiyatro Festivali'nde Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Lütfen Kızımla Evlenir misiniz?" adlı tiyatro oyununu sahneledi. Çineli tiyatroseverlerin ilgiyle izlediği oyunun sonunda festivale katkılarından dolayı Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Utku Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi Çine İlçe Başkanı Tayfun Şahin ve Çine Kültür Derneği Başkanı Mehmet Demir tarafından Mersin BŞB Şehir Tiyatrosu ekibine plaket ve çiçek takdim edildi.