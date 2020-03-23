Yenikapı'da denize düşen balıkçı hayatını kaybetti
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Eminönü, Fatih, 3. Sayfa

Yenikapı'da denize düşen balıkçı hayatını kaybetti

Yenikapı'da denize düşen balıkçı hayatını kaybetti Fatih'te kendi balıkçı teknesinde yaşayan ve dengesini kaybederek denize düşen 62 yaşındaki Emin Sever hayatını kaybetti.

23.03.2020 18:23 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:11
Yenikapı'da denize düşen balıkçı hayatını kaybetti

İstanbul Yenikapı'da balıkçı teknesinde yaşayan bir kişi dengesini kaybederek denize düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

DENİZDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Olay, saat 16: 00 sıralarında Fatih Yenikapı sahilinde Eminönü Su Ürünleri Kooperatifinin içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizde hareketsiz şekilde yatan Emin Sever'i gören çevredeki vatandaşlar durumu Polis, Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri denizde olan Emin Sever'i kıyıya çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrollerde 62 yaşındaki Sever'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

CESET ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Emin Sever'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yenikapı'da denize düşen balıkçı hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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Yenikapı'da denize düşen balıkçı hayatını kaybetti

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