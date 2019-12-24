: Yeniden başlayan metro hattı çalışmasında, tünel açma makinesi şantiye alanına indirilemedi

24.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:03

Haberler.com/ Olgun Kızıltepe/ Özel haber

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nda çalışmalara yeniden başlanmış ve tünel açma makinesinin törenin ardından Sancaktepe İstasyonu şantiye alanına indirileceği belirtilmişti. Ancak aradan yaklaşık 1 ay geçmesine rağmen makine henüz şantiye alanına indirilemedi.

KAFALARDA SORU İŞARETİ BIRAKTI

2022 yılının son çeyreğinde hizmete girmesi planlanan metro hattında TBM makinesinin henüz şantiye alanına indirilememesi ve konuyla ilgili de herhangi bir açıklama yapılmaması kafalarda soru işareti bıraktı.

Tünel açma makinesi, aradan 1 ay geçmesine rağmen istasyona indirilemedi

İMAMOĞLU, "HIZLICA BİTSİN İSTİYORUZ" DEMİŞTİ

CHP İstanbul milletvekili Gökhan Zeybek ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün de katıldığı törende İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugün, bir başka hattın başlangıcını gerçekleştiriyoruz. Bu hat, önemli bir hat. Bu hattın önemini bölgede yaptığımız konuşmalarda dile getirmiştim. Artık gün, hizmet günü. Bu hattın hayata geçmesiyle ilgili finansman konusu ile ilgili yoğun bir çalışma ortaya koydu arkadaşlarım. 2 yıldır duran bu şantiyenin hareketlenmesiyle ilgili bulunan finans kaynağıyla beraber, bu hattın imalatçısı cesur firmalarımızın da katılımıyla sürece başlamış bulunuyoruz. İnşallah bu süreç hızlıca bitsin istiyoruz. Ekonomi hem ülkemizde hem dünyada kolay bir süreç yaşamıyor. Finansman, 2 yıl öncesinden çok daha kötü durumda şimdi. Alman Deutsche Bank'ın da bu sürece güven duyması ve katkı sunması da önemlidir. Teşekkür ediyorum iş birlikleri için."

TEK YÖNDE SAATTE 64 BİN 800 YOLCU TAŞINACAK

İki yaka arasındaki araç geçişlerini düşüreceği ön görülen hat 8 istasyondan oluşacak. Hattın uzunluğu, 10,9 kilometre, yolculuk süresi 16 dakika olacak. Hat ile saatte tek yönde 64 bin 800 yolcu taşınacak. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın devamı niteliğinde olan yeni hat hizmete açıldığında hazır durumdaki Marmaray ve Metrobüs hatları, uygulama projeleri tamamlanan Sultanbeyli-Kurtköy Hızlı Tren ve Yenidoğan-İmes-Soyak Yenişehir Metro hatları ile yapım aşamasındaki Hastane-Taşdelen-Yenidoğan Metro Hattı, Dudullu-Bostancı Metro Hattı ve Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı ile entegre olacak. Hattın, 2022 yılının son çeyreğinde hizmete girmesi planlanıyor.

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