Yeni Zelanda'daki Katliamda Caminin İçinde Olan Görgü Tanıkları Dehşet Anlarını Anlattı
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki ayrı camiye saldırı düzenlendi. Ölümden son anda kurtulan görgü tanıkları, korkunç anları alttı.
Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasında cuma namazı sırasında iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 49 kişi yaşamını yitirdi, 48 kişi de yaralandı. Saldırganın saldırı anını sosyal medyadan canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı. Polis saldırıyla ilgili dört kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Silahlı saldırıdan kıl payı kurtulanlar yaşadıkları dehşet anlarını anlattı.
Yeni Zelanda'daki silahlı saldırıdankurtulanlar yaşadıkları dehşet anlarını anlattı. Görgü tanıklarının açıklamaları şöyle:
"CAMİDEN EN SON BEN ÇIKTIM"
Görgü tanığı Ramzan Ali şu şekilde konuştu:
"İmam cuma vakti vaaz veriyordu. Saat 13.42 gibiydi ve ateş açıldı. Saldırgan içeri girdi, özel bir amaçla vuruyordu. Ben onu görmedim çünkü yere eğilip sıranın altına saklanmıştım. Başımı kaldırırsam vurulurum diye düşündüm. Hayatta kalmayı diledim. Saldırı bittikten sonra camiden en son ben çıktım. Kapıda çok sayıda cansız beden vardı."
ENGELLEMEYE ÇALIŞMIŞ
Mohamed Jama, dehşet anlarını şu sözlerle özetledi:
"Saat 13.40'tı. Bahçe kapısıdan girdi, bir kişiyi geçti. Bir kişiyi vurdu 160 metrede. Kaskı ve gözlükleri vardı. Askeri bir kıyafeti ve silahı vardı. Makineli tüfek... Bir silahı daha vardı ve mermileri. Yanımdan geçti, 'Hey ne yapıyorsun' dedim. Benimle konuşmadı. Bana uzun uzun baktı. Sonra da etrafa ateş etmeye başladı. Ben kaçtım, sonra içeri girdi bir bir herkesi vurdu. Kimi öldü, kimi yaralı."
"ODADA OTURUYORDUM..."
Farid Ahmed, kabus anlarını şu sözlerle aktardı:
"Her şey ana odada başlamış olmalı. Çünkü saldırganın koridordan gelmiş olması gerek. Ben odada oturuyordum. Kimin vurduğunu görmedim ama bazı insanların kaçtığını, bazılarının kanlar içinde olduğunu, bazılarının topalladığını gördüm. İşte o zaman durumun ciddiyetini anladım."
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Görgü tanigina gerek yok adam çekmiş her şeyiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Son Dakika! Bütçe Açığı Şubat Ayında 16, 8 Milyar TL OlduMİLLET TAŞ YİYECEK YAKINDACevap Yaz 5 5 Yayından KaldırYOO: Valla daha taş yiyen yok bosuna endise etme bu milleti keyfinden vazgeciremiyosun.yeterki gosteris olsun sonunda.sen butce acigi diyosun.herkesin arka sonuna kadr acik ama kimse umursamiyo bak hayatina senYayından Kaldır
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Anzaklar bizi iyi bilir çanakkalede gereken cevabı türk devleti verecektirCevap Yaz 2 Yayından KaldırUA: BUNUN ZELANDAYLA NE ALAKASI VAR. YAPAN ADAM ISKOÇ .Yayından Kaldır