Yeni Zelanda'daki Cami Katliamını Öven Ekşi Sözlük Yazarı Gözaltına Alındı

Yeni Zelanda'da 49 kişinin şehit olduğu terör saldırısı öven Ekşi Sözlük yazarı A.A'nın, dün gece Alanya'da gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Ekşi Sözlük yazarı A.A.'nın IP adresi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tespit edildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, Alanya'da ikamet eden Ekşi Sözlük yazarı A.A.'yı gözaltı kararı verdi. Ekşi Sözlük yazarı A.A. dün gece gözaltına alındı.

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Christchurch'ün Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi ve Linwood'daki camiye cuma namazı esnasında gerçekleştirilen ve 49 kişinin şehit olduğu terör saldırısı öven Ekşi Sözlük yazarı A.A.'nın Alanya'da gözaltına alındığı bildirildi.

EKŞİ SÖZLÜK YAZARININ IP ADRESİ SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN TESPİT EDİLDİ

Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Ekşi Sözlük yazarı A.A.'nın IP adresi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tespit edildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, Alanya'da ikamet eden Ekşi Sözlük yazarı A.A.'yı gözaltı kararı verdi. Ekşi Sözlük yazarı A.A. dün gece gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIK, TERÖR SALDIRISINI ÖVEN EKŞİ SÖZLÜK YAZARI HAKKINDA İNCELEME BAŞLATTI

Ekşi Sözlük yazarı A.A., Ekşi Sözlük'te terör saldırısının hemen ardından açılan "Yeni Zelanda'da camiye saldırı" isimli başlığa yazı yazmış ve Mukemmeligindayanilmazhafifligi rumuzunu kullanan A.A., "Videoyu izlerken keşke Türkiye'ye gelip bu cuma günü camiileri temizlese diye iç geçirdim" diyerek bu katliama destek vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da; terör saldırısını öven Ekşi Sözlük yazarı Mukemmeligindayanilmazhafifligi rumuzlu kullanıcı hakkında inceleme başlatmıştı.

EKŞİ SÖZLÜK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medyada tepki çeken yorumla ilgili Ekşi Sözlük'ten bir açıklama geldi. Terör saldırısının kınandığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Yeni Zelanda'da Cuma namazı sırasında gerçekleşen insanlık dışı terör saldırısını kınıyor; hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu konuyla ilgili hakkımızda paylaşılan yalan ifadeler nedeniyle açıklama yapmak isteriz. Yeni Zelanda'da camiye saldırı başlığına yazılan kabul edilemez bahse konu entry, birkaç dakika içerisinde fark edilerek aynı dakikalar içerisinde silinmiş, entry'i yazan kullanıcının hesabı ise nefret söylemi sebebiyle kapatılmıştır.