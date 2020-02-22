Yeni tip koronavirüs yayılmaya devam ediyor! İtalya'da kırmızı alarm verildi

22.02.2020 00:06 | Son Güncelleme: 22.02.2020 00:19

Halihazırda 2'si Çinli turist, biri de Vuhan'dan getirilen İtalyan olmak üzere 3 kişinin Kovid-19 sebebiyle tedavi gördüğü İtalya'da, ülkenin kuzeyinde virüsün bulaştığı yeni vakalar tespit edildi.

BÖLGEDE YAŞAYANLARA DIŞARI ÇIKMAYIN UYARISI

Lombardiya bölgesel yönetiminin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera, basına yaptığı açıklamada, Kovid-19'un bölgelerinde 14 kişide rastlandığını belirtti. Gallera, bölgede yaşayanlara dışarı çıkmama ve bir süre evlerinde kalma uyarısı yaptı.

Yetkililer, 14 vakadan ilkinin Casalpusterlengo'da 38 yaşında küresel bir şirket çalışanı olduğu, Çin'den gelen misafiriyle ay başında yediği yemeğin ardından rahatsızlandığı ve nefes darlığı şikayetiyle dün hastaneye başvurduğu ve yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Söz konusu kişinin virüsü, hamile olan öğretmen eşine ve halı sahada top oynadığı bir arkadaşına da bulaştırdığı ve yapılan testlerle bunun anlaşıldığı ifade edildi. Aynı bölgede diğer 11 kişide daha virüsün tespit edildiği ve araştırmaların sürdüğü kaydedildi.

VİRÜS BULAŞANLARIN TEMAS ETTİKLERİ DE KARANTİNAYA ALINACAK

Son vakaların ardından İtalya Sağlık Bakanı Roberto Sperenza, yeni bir talimatla Kovid-19 testleri pozitif çıkanlarla temas etmiş kişilerin de karantinaya alınacağını bildirdi.

Roma'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Giuseppe Ippolito da yaptığı açıklamada, "Lombardiya'da tespit edilen vakalar, İtalyan topraklarında tespit edilmesi sebebiyle bir ilk teşkil ediyor. Bu, bizi yeni bir aşamaya geçiriyor. Bu son vakalarla virüsün dışarıdan gelmesinin dışında yerel dolaşımla yayıldığı vakalara geçtik." ifadesrini kullandı.

KORONAVİRÜS BULAŞAN KİŞİ 14'E YÜKSELDİ

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Sperenza, ülkenin kuzeyinde 10 yerleşim yerinde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle tüm kamu etkinliklerinin, ticari faaliyetlerin ve iş yerleri ile okullarda faaliyetlerin durdurulduğunu duyurdu. Sağlık Bakanı Sperenza, Lombardiya Bölgesi'nin başkenti Milano'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 teşhisi konan vaka sayısının 14'e yükseldiğini söyledi.

10 KASABADA KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Lombardiya'da vakaların görüldüğü 10 kasabaya ilişkin geniş kapsamlı bir plan hazırladıklarını ifade eden Sperenza, "Buradaki amaç, bu alanı sınırlamak ve bu salgını belli bir coğrafi alanda tutmaktır." dedi.

Sağlık Bakanı, Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilo Fontana ile beraber imzalayacakları kararlara ilişkin detayları paylaşırken, "Salgının bulaşmasından potansiyel olarak etkilenen on beldenin bulunduğu bölgede tüm kamu etkinlikleri, bölgedeki işletmeler için tüm ticari faaliyetleri, çocuklar için eğitim faaliyetlerini ve tüm spor faaliyetleri askıya alınacak." diye konuştu.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, bakanın açıkladığı tedbirlerin, Lodignano, Codogno, Casalpusterlengo, Maleo, Fombio, Somaglia, Castiglione d'Adda, Bertonico, Castelgerundo, Terranova dei Passerini olmak üzere 10 beldede 50 binin üzerinde insanı etkileyeceği belirtildi.

İtalya'da bugün çıkan 14 vaka haricinde, şu ana kadar Roma'da 2'si Çinli, 1'i Çin'den getirilen İtalyan olmak üzere 3 kişi koronavirüs dolayısıyla tedavi görüyor.

ABD'DE KORONAVİRÜS BULAŞAN KİŞİ SAYISI 34'E YÜKSELDİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı tespit edilen hasta sayısının 34'e ulaştığı bildirildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu 34 kişiden 18'inin, salgın nedeniyle Japonya'da karantinaya alınan Diomand Princess yolcu gemisinden, 3 kişinin de daha önce Çin'in Vuhan bölgesinden tahliye edilen Amerikalılar olduğu belirtildi.

CDC Ulusal Aşı ve Solunum Hastalıkları Merkezi direktörü Dr. Nancy Messonnier, tahliye edilen kişileri ayrı değerlendirdiklerini söyleyerek, "Çünkü bu rakamların şu anda ABD'deki genel resmi doğru bir şekilde temsil ettiğine inanmıyoruz." dedi.

Messonnier, Diamond Princess gemisinden tahliye edilenler arasında ayrıca 10 kişinde, Japonlar tarafından yapılan testlerde hastalığın pozitif çıktığı, sonuçların teyit edilmesi halinde onların da söz konusu resmi sayıya eklenebileceğini kaydetti.

Amerikalı sağlık yetkilileri, Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan, 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinden çıkan 328 ABD vatandaşını uçaklarla ülkeye getirmişti.

Yetkililer, tahliye edilenlerin 14 gün boyunca California eyaletindeki Travis Hava Üssü'nde veya Texas eyaletine bağlı San Antonio şehrindeki Lackland Hava Üssü'nde kurulan karantina merkezlerinde tutulacağını açıklamıştı.

GÜNEY KORE'DE VİRÜSTEN 2. ÖLÜM

Güney Kore'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti. Yonhap ajansının haberine göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 200'ü aştığı Güney Kore'de yetkililer, virüs nedeniyle ikinci kişinin öldüğünü belirtti.

Virüsü taşıdığı doğrulanan 50'li yaşlarındaki kadının, ülkede dün ilk can kaybının yaşandığı Cheongdo bölgesinde tedavi gördüğü hastaneden, sabah saatlerinde nakledildiği Busan şehrindeki bir hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kuzey Gyeongsang bölgesinde yer alan Cheongdo'da dün, hastanede zatürre tedavisi gören 63 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiği ve bu kişinin, Kovid-19 taşıdığının ölümünden sonra tespit edildiği kaydedilmişti.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamada, 86'sı Daegu şehri ile Cheongdo'da olmak üzere, bugün 100 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkede virüs bulaşan kişi sayısının toplam 204'e çıktığı belirtilmişti.

KARADAĞ VATANDAŞINDA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başkent Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan "Diamond Princess" gemisinin Karadağlı mürettebatında virüs saptandığı belirtildi.

Karadağ Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs tespit edilen Karadağ vatandaşının hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, virüs tespit edilen kişinin kimliğine ilişkin detaylı bilgi verilmezken, telefon görüşmesinde kendisini iyi hissettiğini söylediği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Çin'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 238'e, toplam vaka sayısı ise 75 bin 465'e yükseldi. Dünya genelinde korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 247'ye çıktı.