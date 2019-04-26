Yeni Parti Kuracağı Konuşulan Ali Babacan'dan İki Kritik Görüşme

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, yeni parti kurulacağı iddiasıyla ilgili bir gelişmeyi okurlarına aktardı. Takan, "Ali Babacan İngiltere'de bazı görüşmeler yapıp döndü. İstanbul'da bir grup sanayici ile de kapalı bir toplantı yaptığını işittim" dedi.

Ahmet Takan, "Bahçeli erken seçim çağrısı yapar mı?" başlığıyla yayımlanan yazısında yeni partiyle ilgili kulislere dayandırdığı duyumlarını aktardı.

BABACAN'IN İNGİLTERE ZİYARETİ

AK Parti'de bir hareketlilik olduğunu belirten Takan, "Bir yanda Türkiye'yi stratejik çukurluğa gömen Ahmet Davutoğlu diğer yanda Abdullah Gül'ün İngiltere'de özel yetiştirip ülke siyasetine monte ettiği, Kemal Derviş'e uzunca bir süre akıl danışan Ali Babacan harıl harıl çalışıyor." diye yazdı.

"REFERANDUM ÖNCESİ BAŞLAMIŞTI"

"Erdoğan'ın şu andaki muhaliflerinin partileşme gayretleri aslında 16 Nisan 2017 referandumu öncesi başlamıştı. Beklediler de beklediler... Siyasi kulislerde konuşulanlara göre. Ramazan bayramından sonra, Haziran ayı içinde daha da hareketlenecekler."

"İSTANBUL'DA BİR GRUP SANAYİCİYLE GÖRÜŞTÜ" İDDİASI

"Ali Babacan İngiltere'de bazı görüşmeler yapıp döndü. İstanbul'da bir grup sanayici ile de kapalı bir toplantı yaptığını işittim.İddia o ki; 'ilk etapta, ekonomik kriz bahane edilerek AK Parti içinden 30'a yakın milletvekili istifa ettirilecek. Ardından Hükümetin meşruiyeti sorgulanacak. Sonra, AK Parti içinden kopartılacak milletvekili sayısı 50/55'e yükseltilecek.'"