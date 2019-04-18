Yeni Parti Kuracağı Konuşulan Ahmet Davutoğlu'ndan Dikkat Çeken Ziyaret

Yeni parti kuracağı iddiaları ile gündeme gelen Ahmet Davutoğlu, Bosna-Hersek'e dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi.

KATKILARINDAN DOLAYI ÖDÜL VERİLDİ

10. Saraybosna İş Forumu'na katılarak bir konuşma gerçekleştiren Davutoğlu'na burada, Bosna-Hersek'in ticaretine yaptığı katkılar nedeniyle ödül de verildi.

BOSNA HERSEK BAŞBAKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

Davutoğlu Ofis hesabından paylaşılan fotoğraflarda Davutoğlu'nun, Bosna-Hersek Başbakanı Sayın Denis Zvizdic ile bir araya geldiği de aktarıldı.

PARTİ KURACAĞI İDDİALARI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Seçimlerden önce konuşulmaya başlanan Ahmet Davutoğlu ve eski Bakan Ali Babacan'ın kuracağı yeni parti iddiaları konuşulmaya devam ederken, gerçekleşen bu ziyaret dikkat çekti.

İşte dikkat çeken o paylaşımlar;