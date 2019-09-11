Yeni parti hazırlığındaki Ali Babacan'ın Zülfü Livaneli ile görüştüğü iddia edildi

11.09.2019 09:01

AK Parti'den istifa ederek yeni parti hazırlıklarını hızlandıran eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın partisiyle ilgili iddia gündem yarattı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de katıldığı Ayşenur Arslan'ın programında yeni parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan'ın Zülfü Livaneli ile görüştüğünü, ancak Livaneli'nin bu teklifi kabul etmediğini söyledi.

Saymaz, Babacan'ın oluşumunun yeni fikirlere açık olsa da Davutoğlu'nun hâlen AK Parti çizgisinde olduğunu da belirtti.

LİVANELİ ERDOĞAN'A KARŞI RAKİP OLMUŞTU

Zülfü Livaneli, 1994 İstanbul seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday olmuştu. O dönemde Erdoğan Refah Partisi'nden, Livaneli ise SHP'den aday olmuştu. Livaneli Erdoğan'a karşı 784.693 bin oy almış ve seçimi kaybetmişti.

1994 İstanbul seçim sonuçları şöyleydi:

27 Mart 1994

RP: 973.704 (Recep Tayyip Erdoğan)

ANAP: 855.897 (İlhan Kesici)

SHP: 784.693 (Zülfü Livaneli)

DYP: 597.461

DSP: 478.612

CHP: 54.028

NE OLMUŞTU?

AK Parti'den istifa eden ve yeni parti çalışmalarına hız veren Ali Babacan, yıl sonuna kadar partinin tüzel kişiliğini kurmak istediklerini söylemişti.

Ali Babacan şu ifadeleri kullanmıştı;

"Gönlümüzden geçen takvimler 2020'yi göstermeden tüzel kişiliği kurmak. Kalite çok önemli burada. Ne insan kaynağından ne de yapılacak işin kalitesinden asla taviz vermek istemiyoruz."