Yeni cilt bakım metotları
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Yeni cilt bakım metotları

Yeni cilt bakım metotları
Hürriyet - Haberler | Magazin

Doç. Dr. Aşkar serbest hekim estetik ve plastik cerrahi uzmanı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Doç. Dr. Aşkar serbest hekim estetik ve plastik cerrahi uzmanı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Doç. Dr. İbrahim Aşkar talep edilen en yaygın işlemlerin arasında yüz ve boyun estetiği, vücut şekillendirme ve meme estetiği işlemleri olduğunu açıkladı. Ayrıca saç ekimi işlemlerine de talep olduğunu belirtti

Doç. Dr. İbrahim Aşkar yalnızca estetik operasyonlar konusunda değil saç ekimi ve ameliyatsız estetik yöntemlerinde de başarılı sonuçlar alındığını açıkladı. Ameliyatsız Estetik yöntemlerinden olan bacak germe, boyun germe, Fransız askısı örümcek ağı estetiği ile yüz germe yöntemleri ve ameliyatsız yüz germe seçeneklerinde  başarılar elde edildiğinden bahsetti. Ayrıca dudak estetiği, dolgu lifting etkili dolgu uygulamaları ve aşırı terleme tedavisinde de iyi sonuçlar alındığını aktardı.

Doç. Dr. İbrahim Aşkar Yeni Cilt Bakım Metotlarından Bahsetti

Cilt bakımı denildiğinde akla ilk olarak ozon tedavisi gelmektedir. Diğer cilt bakım metodları arasında karbon peeling, ozon tedavisi, Hollywood cilt bakımı ve HIFU yer almaktadır. Cildi genç göstermeye yardımcı ve cilt lekelerinden arındırmayı destekleyen tedavi yöntemlerinden ve yaz aylarının gelmesi ile birlikte pek çok bireyin talepleri arasında yer alan aşırı terleme işleminin kişiye özel ve güncel uygulamalarla yapıldığından bahsetti.

Kaynak: Hürriyet

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