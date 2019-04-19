CHP'li Başkan Selehattin Ekicioğlu, Belediyenin Borçlarını Binaya Astırdı

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanarak göreve başlayan Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, AK Partili yönetimden kalan borç durumunu gösteren çizelgeyi afiş yaptırarak belediye hizmet binasına astırdı.

BELEDİYENİN 462 MİLYON LİRA BORCU VAR

Sosyal medya hesapları üzerinden de paylaşılan borç listesine göre; Kırşehir Belediyesinin 462 milyon 70 bin lira 64 lira 25 kuruş borcu olduğu belirtildi.

ŞEFFAF BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA HALKIN BİLGİLENDİRİLDİĞİ SÖYLENDİ

Belediye kaynakları, şeffaf belediyecilik anlayışı ile pankartın asıldığını ve halka bilgilendirme yapıldığını söyledi. Belediye binasının yanı sıra reklam panolarında da Kırşehir Belediyesinin borçları paylaşıldı.

Kaynak: İHA