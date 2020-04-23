Yeni aşkıyla görüntülenen Birce Akalay, sevgilisi görüntülenmesi diye her türlü taktiği denedi
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Birce Akalay, Star, Magazin, Haber

Yeni aşkıyla görüntülenen Birce Akalay, sevgilisi görüntülenmesi diye her türlü taktiği denedi

Başarılı oyuncu Birce Akalay, yeni sevgilisiyle marketten çıkarken görüntülendi. Sevgilisinin görüntülenmesini istemeyen Akalay, basın mensuplarını konuşarak oyalamaya çalıştı.

23.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:00
Yeni aşkıyla görüntülenen Birce Akalay, sevgilisi görüntülenmesi diye her türlü taktiği denedi

Star TV ekranlarında yayınlanan Babil dizisinde başrol oynayan Birce Akalay, önceki gün yeni sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi. Ünlü oyuncu sevgilisi fark edilmesin diye röportaj vermeye çalışsa da başarılı olamadı.

SEVGİLİSİ GÖRÜLMESİYLE DİYE YAPMADIĞINI BIRAKMADI

Sözcü'de yer alan habere göre: Oyuncu Birce Akalay önceki gün sevgilisi ile birlikte Etiler'de bir markette görüntülendi. Marketten ilk çıkan isim ise Birce oldu. Genellikle röportaj vermek istemeyen Birce Akalay, gazetecilerin sevgilisini fark etmemesi için röportaj vererek basın mensuplarını oyalamak istedi. Bu taktiğinin işe yaramayacağını anlayan Akalay, aracına binerek sevgilisini diğer kapıdan almaya gitti. Bu esnada sevgilisinin market poşetleri ile Birce Akalay'ı beklediği görüldü. Akalay'ın poşetleri araca yerleştiren sevgilisine yardım etmemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Yeni aşkıyla görüntülenen Birce Akalay, sevgilisi görüntülenmesi diye her türlü taktiği denedi
Yeni aşkıyla görüntülenen Birce Akalay, sevgilisi görüntülenmesi diye her türlü taktiği denedi
Yeni aşkıyla görüntülenen Birce Akalay, sevgilisi görüntülenmesi diye her türlü taktiği denedi
Yeni aşkıyla görüntülenen Birce Akalay, sevgilisi görüntülenmesi diye her türlü taktiği denedi
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