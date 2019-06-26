Yeni askerlik sistemi ile birlikte 6 ayını dolduran askerler terhis oldu

TBMM Genel Kurulu'nda yeni askerlik sistemiyle ilgili kanunun teklifinin kabul edilmesiyle askerliğin 6 aya düşürülmesinin ardından 6 aylık vatani görev süresini dolduran askerler terhis olmaya başladı.

6 AYINI DOLDURAN ASKERLER TERHİS OLDU

Antalya'nın Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yapan ve 6 ayını dolduran askerler bugün terhis edildi.

Son içtimasını veren askerler daha sonra valizlerini topladı. Komutanları ve geride kalan arkadaşlarıyla vedalaşan askerler mutlu bir şekilde birliklerinden dışarı çıktı.

Hepsinin yüzünden mutluluk gözlenen askerler komutanlık önünde özçekim yapmayı da ihmal etmedi. Askerler hep bir ağızdan' En büyük jandarma' dedikten sonra birbirleriyle vedalaşıp, evlerinin yolunu tuttu.

''ANNESİNE SÜRPRİZ YAPACAK''

Memleketi Konya'ya gidecek olan Talha Alptekin, Askerlik düştü hepimiz çok mutluyuz. 9 aydır askerdim. Bizim için sürpriz oldu. İlk duyduğumda çok mutlu oldum.

Şükür bugün hepimiz çıktık. Jandarmanın son askerleriyiz. Anneme babama geleceğimizi söylemedim. Sürpriz yapacağım. Annem bana, 'Sana bu erken terhis vuruyor mu?" demişti. Bende 'Bana vurmadı' demiştim. 3 ay sonra geleceğimi söyledim. Şimdi gidince sürpriz olacak" dedi.