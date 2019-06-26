Yenenler çiftinden güldüren hamilelik pozu!

Eser Yenenler ile Berfu Yıldızçifti, 9 Haziran'da da Kilyos'ta düzenlenen düğün ile bu mutluluklarını aileleri ve yakın dostlarıyla paylaşmıştı. Düğünün ardından Antalya'ya balayına giden çift, şimdilerde bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor.

HAMİLELİK POZU

Berfu Yenenler, belirginleşen göbeğiyle ayna karşısında verdiği pozu sosyal medya sayfasından paylaştı. Çok geçmeden Eser Yenenler de eşinin benzeri bir pozu sayfasında yayınladı. Yenenler, çiftinin hamilelik pozu takipçilerini güldürdü.

"SEN ELİNDEN GELENİ YAPTIN"

Ünlü sunucu Eser Yenerler, patlamış flamingosuyla poz vererek kendine gelen kilo eleştirilerine esprili şekilde cevap vermişti. Yenenler, fotoğrafını "Sen elinden geleni yaptın" yorumuyla paylaşmıştı.