Yemekten Sonra Fenalaşan Genç Öldü

Adana'da 17 yaşındaki bir genç yemek yedikten fenalaşarak hayatını kaybetti.



Olay, Sarıcam ilçesi Şahintepe Mahallesi 3150 sokakta bulunan evlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Mehmet Arıkan, ailesiyle birlikte akşam yemeğini yedikten sonra odasına girdi. Yemeği yedikten 40 dakika sonra fenalaşan Arıkan, durumu ailesine bildirdi. Ailesi hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri tarafından Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldıran genç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Gencin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA