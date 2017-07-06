Yemek Yedikten Sonra Rahatsızlaşan Genç, Öldü

ADANA'da akşam yemek yedikten sonra rahatsızlaşan 17 yaşındaki Mehmet Arıkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Merkez Sarıçam İlçesi Şahintepe Mahallesi'nde ailesiyle akşam yemeği yedikten sonra odasına geçen Mehmet Arıkan, iddiaya göre göğüs bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle birden rahatsızlandı. Çocuklarının durumunu fark eden Gürtan - Emel Arıkan çifti 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Arıkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölümü doktorlar tarafından şüpheli bulunan Arıkan'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Gencin kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belli olacak. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - Adana