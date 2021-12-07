Yemek Sepeti'nde sorun mu var, neden açılmıyor? Yemek Sepeti'ne ne oldu, düzeldi mi? Bir hata oluştu problemi nedir?

Yemek Sepeti'nde sorun mu var, neden açılmıyor? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Yemek Sepeti çöktü mü? Bir hata oluştu problemi nedir? Ekonomik olarak günden güne büyüyen yemeksepeti pandemi dönenimde oldukça sık tıklanan bir platform haline geldi. Pazarlama konusunda hayli gelişen şirket Bana Bi uygulaması ile değişik ürünleri de kapınıza kadar getiriyor.

YEMEKSEPETİ ÇÖKTÜ MÜ?

Yemeksepeti zaman zaman sorunla karşılaşsa da uygulamadaki hatalar hemen giderilmektedir. Türkiye'de 60 bine yakın restoran iş ortağıyla hizmet veren Yemeksepeti'ne girmek isteyen kullanıcılar "Bir hata oluştu" yazısıyla karşılaştı. Sonrasında "Sistemde teknik bir problem oluştu, teknik ekibimiz bu konuyla ilgileniyor. En kısa sürede sorunu çözüp aranıza döneceğiz. Sabrınız için teşekkürler'' uyarısı yer aldı.

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