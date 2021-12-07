Yemek Sepeti çöktü mü, hacklendi mi? Yemeksepeti ne zaman düzelecek? - Haberler
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Yemek Sepeti çöktü mü, hacklendi mi? Yemeksepeti ne zaman düzelecek?

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Yemek Sepeti çöktü mü, hacklendi mi? Yemeksepeti ne zaman düzelecek?

Ülkemizde önde gelen dijital pazarlama platformlarından olan Yemek Sepeti hakkında Yemeksepeti çöktü mü, Yemek Sepeti sorun mu var? Neden açılmıyor? Yemek Sepeti ne zaman düzelecek?sorularının yanıtları aranıyor.

Yemek Sepeti çöktü mü? Yemek Sepeti ne zaman düzelecek? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Ekonomik olarak günden güne büyüyen yemeksepeti pandemi dönenimde oldukça sık tıklanan bir platform haline geldi. Pazarlama konusunda hayli gelişen şirket Bana Bi uygulaması ile değişik ürünleri de kapınıza kadar getiriyor.

YEMEKSEPETİ ÇÖKTÜ MÜ?

Uygulama ve internet sitesinin çöktüğü düşünülüyor. Siteye ulaşmaya çalışan kullanıcılar şu yanıtı alıyor:

YemekSepeti'ne girmek isteyen kullanıcılar "Sistemde teknik bir problem oluştu, teknik ekibimiz bu konuyla ilgileniyor. En kısa sürede sorunu çözüp aranıza döneceğiz. Sabrınız için teşekkürler'' uyarısı ile karşılaştı.

Çevrimiçi yemek sipariş sitesi Yemeksepeti çöktü! İnternet sitesine de uygulamalara da erişim sağlanamıyor

Çevrimiçi yemek sipariş sitesi Yemeksepeti çöktü! İnternet sitesine de uygulamalara da erişim sağlanamıyor

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