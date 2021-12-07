Yemek Sepeti çöktü mü, hacklendi mi? Yemeksepeti ne zaman düzelecek?

Yemek Sepeti çöktü mü? Yemek Sepeti ne zaman düzelecek? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Ekonomik olarak günden güne büyüyen yemeksepeti pandemi dönenimde oldukça sık tıklanan bir platform haline geldi. Pazarlama konusunda hayli gelişen şirket Bana Bi uygulaması ile değişik ürünleri de kapınıza kadar getiriyor.

YEMEKSEPETİ ÇÖKTÜ MÜ?

Uygulama ve internet sitesinin çöktüğü düşünülüyor. Siteye ulaşmaya çalışan kullanıcılar şu yanıtı alıyor:

YemekSepeti'ne girmek isteyen kullanıcılar "Sistemde teknik bir problem oluştu, teknik ekibimiz bu konuyla ilgileniyor. En kısa sürede sorunu çözüp aranıza döneceğiz. Sabrınız için teşekkürler'' uyarısı ile karşılaştı.

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