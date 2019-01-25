Yeliz Yeşilmen Canlı Yayında Serdar Ortaç'a Seslendi: Chloe'yi Bırak, Etraf Güzel Kız Kaynıyor

Evlendikten sonra Adana'ya yerleşen şarkıcı Yeliz Yeşilmen, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Yeşilmen, Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'a sitem ederek Serdar Ortaç'a başka bir kadınla evlenmesini tavsiye etti.

"CHLOE, SERDAR'I SEVMİYOR"

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan'ın bir röportajı üzerine konuşan Yeliz Yeşilmen, "Serdar Ortaç'ın eşine karşı böyle olmasına üzülüyorum bu kadar ezilmesin. Evet güzel kadın ama Serdar o gidecek diye öyle çabalar sarf ediyor ki. Bence korkmasın, umurunda da olmasın Chloe'nin de onu sevdiğini düşünmüyorum. Seven kişi elini sımsıkı tutar, öper, sayfasında bir paylaşım yapar.

"SERDAR KENDİNİ EZDİRİYOR"

Onları Bodrum'da da gördüm çok güzel bir kız ama donuk ve her şeyi yanlış anlıyor. Serdar keşke hastalık zamanında onu daha çok seven sevgisiyle boğacak birini bulsaydı. Serdar'ı çok eskiden beri tanırım o karıyı kaybetmeyeceğim diye elini tutmalar, iltifat etmeler falan bu kadar kendisini ezdirmesine gerek yok.

"ETRAF GÜZEL KIZ KAYNIYOR SERDAR BAŞKA BİR EŞ BULSUN"

Benim gördüğüm tabloda Serdar Ortaç değil de sanki Chloe bir starmış gibi. Adam çocuk diye delirdi. Ne olursa olsun bir çocuk yapmalıydı bu kadar yıldır. Serdar Ortaç'a yazık. Chloe, Serdar'ın ismini kullanıyor. Bence kız istemiyor, zoraki. Etraf güzel kız kaynıyor. Daha iyi bir eş, kendine daha yakın çocuk verebilecek bir eş bir evlilik. Yol yakınken yapsın.