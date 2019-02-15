Yeğenini Öldürüp Kanını İçen Cani Kadın Gözaltına Alındı
Hindistan'da kavga ettiği yeğeninin boğazını kestikten sonra kanını içen vahşi kadın, köylüler tarafından ağaca bağlandı.
Hindistan'da 6 yaşındaki yeğenini, dört yaşındaki kız kardeşinin gözü önünde öldüren kadın gözaltına alındı.
30 yaşındaki cani kadın Vamthala Rasmo'nun cinayeti, küçük çocuğun annesiyle yaşadığı bir tartışmadan sonra işlediği tahmin ediliyor.
İddiaya göre Rasmo, eşiyle kavga ettikten sonra soluğu kayınbiraderinin evinde aldı. Ancak sinirden kıpkırmızı olan kadın aradığı teselliyi bu evde bulamadı çünkü eltisi kadına eve dönmesini öğütledi.
YEĞENİNİ ÖLDÜRÜP KANINI İÇTİ
Bunun üzerine daha da sinirlenen kadın eltisini ölümle tehdit ederek evden ayrıldı. İki yeğenini kaçıran kadın çocuklardan büyük olanının boğazını keserek kanını içti.
Olay yerinden kaçan küçük çocuk köye dönerek şahit olduklarını anlattı! Köylüler vahşet noktasına ulaştığında her şey için çok geç olmuştu! Küçük çocuğun cesedine ulaşan köylüler gözü dönmüş kadını ağaca bağladı. Öte yandan köylüler polise verdikleri ifadede kadını küçük çocuğun kanını emerken gördüklerini iddia etti.
Kadın gözaltına alınırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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ŞU HİNDİSTAN''DAN HARİTADAN SİLMEK LAZIM. GÖRDÜKLERİ HER ŞEYE TAPIYORLAR . PİSLİK BİR MİLLET.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Hindistan İle Tüm Diplomatik İlişkileri Keselim.Bu Canilik Aslaa Cezasız Kalmamalı.Hükümeti Göreve Çağırıyorum.Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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DÜNYANIN ÖTEKİ UCUNDAN HABER YAPIP MORAL BOZMAKTAN başka HABER BULAMADINIZ MI . ONLAR ZATEN MAHLUKATCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ulan bıktık bu dürbünlüden artık konuya yorum degil dürbünlüye yazıyoruzCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Allah ve Resulüne uyulmadığı için her kes bir birini yiyor .Cevap Yaz 8 4 Yayından Kaldır