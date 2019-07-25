Yaylakent'te mezarlık bakımı

Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde mezarlık bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.Yaylakent Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarda mezarlık içinde bulunan yürüme yoluna parke taş döşendi.

Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Dede, yaptığı açıklamada, belde ve mahallelerin genelinde mezarlıkların iyileştirilmesi noktasında çalışma yürüttüklerini belirtti.

Mezarlık yoluna parke taş döşeme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Dede, Kurban Bayramı öncesi çalışmaların tamamlanacağını dile getirdi.

Kaynak: AA