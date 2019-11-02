Yavru gergedan, annesini tedavi etmek isteyen veterinerlerden böyle korudu
Nerede çekildiği belli olmayan görüntülerde, ayağı yara almış anne gergedanı tedavi etmek isteyen veterinerler, yavru gergedanın hışmına uğruyor. Yavru gergedanın annesine zarar verildiğini düşünerek saldırdığı o anlar kameralara yansıdı.
Yavru gergedanın, anne gergedanı veterinerlerden korumaya çalıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
ANNESİNİ KORUMAYA ÇALIŞIYOR
İnsanlarda olduğu gibi hayvanlarda da doğuştan gelen içgüdüsel özellikler bulunuyor. Bir anne köpek veya anne kedi, herhangi bir tehdit karşısında yavrularını korumak için nasıl önlem alıyorsa, yavruları da aynı şekilde annelerini korumak için harekete geçiyor.
Bu duruma güzel bir örnek, söz konusu görüntülerde yaşandı. Nerede çekildiği belli olmayan görüntülerde, anne gergedanın ayağı yara olmuş, veterinerler de tedavi etmeye çalışıyor. Yavru gergedan ise insanların annesine zarar verdiğini düşünerek annesini korumaya çalışıyor.
VİDEO: Yavru gergedan, annesini tedavi etmek isteyen veterinerlerden böyle korudu