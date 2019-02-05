Yasmin Erbil'den Babasının Sağlık Durumu Hakkında Açıklama!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil katıldığı bir partide babasının sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Bilinci yerinde konuşuyor, iyiye gidiyor." ifadelerini kullandı.

"NAZARA ÇOK İNANIYORUM"

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil 110 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz yıl ekim ayında evinin banyosunda düşerek kaburga kemiklerini kırması sonucu tedaviye alınmıştı. Ünlü şovmenin iyi olduğunu ailesi sosyal medya hesabından duyurmuştu. Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yasmin Erbil "Ben konuşmak istemiyorum. Nazara çok inanıyorum. İyi diyorum bir şey oluyor falan o yüzden konuşmaktan çok korkuyorum. Bilinci yerinde konuşuyor, iyiye gidiyor" ifadelerini kullandı.