Yaşlılarda Kronik Hastalık Yönetimi Başlıklı Eğitim Verildi
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Yaşlılarda Kronik Hastalık Yönetimi Başlıklı Eğitim Verildi

Yaşlılarda Kronik Hastalık Yönetimi Başlıklı Eğitim Verildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Üniversitemiz, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Huzurevi ve Engelli Merkezleri personellerine yönelik online olarak 7 başlıkta düzenlenen eğitimin beşincisi olan "Yaşlılarda Kronik Hastalık Yönetimi: Kemik Erimesi,...

Üniversitemiz, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Huzurevi ve Engelli Merkezleri personellerine yönelik online olarak 7 başlıkta düzenlenen eğitimin beşincisi olan "Yaşlılarda Kronik Hastalık Yönetimi: Kemik Erimesi, Kireçlenme ve Düşme Riski" konulu eğitim çevrim içi olarak yapıldı.

Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin koordinatörlüğünde Uzaktan Öğretim ve Yönetim Sistemimiz kullanılarak Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Huzurevi ve Engelli Kuruluşlarda görevli personellere yönelik düzenlenen "Yaşlılarda Kronik Hastalık Yönetimi: Kemik Erimesi, Kireçlenme ve Düşme Riski" konulu eğitim Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Akademik Personeli Dr. Öğr. Üyesi Deniz Zeynep SÖNMEZ tarafından verildi.

Söz konusu eğitimde, "Yaşlı bireylerde sık görülen kas iskelet sistemi hastalıklarından kemik erimesi (osteoporoz) ve kireçlenmenin (osteoartrit) risk faktörleri, önlenmesinde ve yönetiminde dikkat edilmesi gerekenler ile yaşlı bireyler için önemli bir sorun olan düşmeler ile ilgili risk faktörleri ve düşmelerin önlenmesi" konularında bilgilendirme yapıldı. Katılımcılardan gelen soruların da yanıtlandığı eğitim yaklaşık 60 dakika sürerken, eğitime 190 kişi katıldı ve katılımcılara katılım belgeleri e-devlet sistemi üzerinden tanımlandı.

Kaynak: Habermetre

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