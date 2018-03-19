Yaşlılar Haftası

AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, "Yaşlılarımız ise geçmiş ile günümüz arasında köprü kuran gelenek ve göreneklerimizi, kültürümüzü milli ve manevi değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerlerimizdir." dedi.

AK Parti il yönetiminde sosyal politikalar başkanlığını yürüten Yalçın, parti binasında düzenlediğe basın toplantısında, yaşlılığın hayatın kaçınılmaz gerçeği olduğunu söyledi.

AK Parti'nin yaşlılara yönelik yaptığı çalışmalardan örnekler veren Yalçın, AK Parti olarak yaşlıların hayatını kolaylaştıracak bazı projeleri hayata geçirdiklerini anlattı.

Yalçın, AK Parti olarak insanı merkeze alan bütüncül bir yaklaşımla yaşlıları yük değil, servet olarak gördüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaşlılarımız ise geçmiş ile günümüz arasında köprü kuran gelenek ve göreneklerimizi, kültürümüzü milli ve manevi değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerlerimizdir. AK Parti olarak yaşlılarımıza sahip çıkıyoruz. İlk kez 2007 yılında başlattığımız Evde bakım hizmetiyle yüzlerini güldürüyoruz. İlk kez evde sağlık hizmeti başlattık. Bu hizmetimizi 81 ilde 915 birim bin 111 araç ve 4 bin 605 personel ile sunuyoruz. İlk kez Palyatif Bakım Merkezlerini kurduk. 2016 yılı sonu itibariyle kamuya bağlı hastanelerimizde 2 bin 200 yataklı 194 Palyatif Bakım Merkezi bulunuyor. 65 yaş üstü aylığını tam yedi buçuk katına çıkardık. 65 yaş üstü muhtaç, kimsesiz ve güçsüz vatandaşlarımıza aylık bağlanması hakkındaki kanunda önemli değişiklikler yaptık. Bu değişiklikler sayesinde yaşlı vatandaşlarımız çocuklarıyla birlikte ikamet etseler bile söz konusu aylıktan faydalanmalarını sağladık. Yaşlı Yaşam Evleri projelerimizi hayata geçirdik. Maaş kuyruklarında çekilen çileye son verdik. Yaşlılarımızın hayatını kolaylaştıran daha bir çok projeyi hayata geçirdik."