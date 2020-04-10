Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi İstanbul'da yaşlı kadını dolandıran şebeke üyelerinden biri, emniyetten çıkışının yapıldığı esnada kendisini görüntüleyen basın mensuplarını fark edince "Ne olur çekmeyin, söyleyin çekmesinler" deyip yüzünü gizlemeye çalıştı.

Kendilerini telefonda kamu görevlisi, polis, hakim ya da savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran çete çökertildi. Son olarak yaşlı bir kadının 1 buçuk milyon TL'sini aynı yöntemle dolandıran şebeke üyesi 6 şüpheli gözaltına alındı. Yaşlı kadını dolandırırken utanmayan şebeke üyesinin, kameraları görünce yüzünü gizleyip "Ne olur çekmeyin" demesi dikkat çekti.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, vatandaşları telefonla arayarak kendilerini kamu görevlisi, polis, hakim ya da savcı olarak tanıtarak dolandıran kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Dolandırıcıların, vatandaşları "adınıza hatlar açıldı, kredi kartlarınız alındı ve terör örgütü üyeleri tarafından kullanılıyor, başınız belada" gibi sözlerle kandırdığı, daha sonra evlerinde bulunan değerli ziynet eşyaları ve paraları ile bankadaki paralarını çektirip yönlendirerek güvenlik kamerası olmayan tenha yerlere bıraktırdıkları belirlendi. Bu kişilerin son olarak Kadıköy'de yaşayan 65 yaşındaki M.E. isimli kadını aynı yöntemle kandırdıkları ve yaşlı kadının 1 buçuk milyon TL'sini dolandırdıkları öğrenildi.

POLİS ŞÜPHELİLERİ KISA SÜREDE YAKALADI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yoğun teknik ve fiziki çalışmaları neticesinde, olayın şüphelisi olduğu tespit edilen 1'i kadın toplam 6 kişi kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Polisin belirlenen adreslerde yaptığı aramalarda, bir yastık içine gizlenmiş 5 bin 300 TL para ele geçirildi. Suç örgütünün lideri olduğu belirlenen İsa Ç. (26) ile Ahmet B. (23), Sergen Ç. (25), Esra G. (24), Yaşar N. (25) ve Emrullah B. (21) gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

"NE OLUR ÇEKMEYİN, SÖYLEYİN ÇEKMESİNLER"

Kendilerini kamu görevlisi, polis, hakim ya da savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran 1'i kadın toplam 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Esra G.'nin emniyetten çıkışının yapıldığı esnada kendisini görüntüleyen basın mensuplarını fark edince "Ne olur çekmeyin, söyleyin çekmesinler" deyip yüzünü gizlemeye çalıştığı görüldü. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: İHA