Yaşlı Kadın, Gollum Karakterine Benzettiği Komşusunun 5 Yaşındaki Kızını Öldürmeye Çalıştı
Rusya'da 69 yaşındaki kadın, komşusunun 5 yaşındaki kızını Yüzüklerin Efendisi filmindeki Gollum karakterine benzediği için öldürmeye kalktı.
Rusya'da 69 yaşındaki Galina Kobzeva, komşunun 5 yaşındaki kızı Nadya Shustova Yüzüklerin Efendisi filminin Gollum karakterine benzettiği için öldürmeye kalkıştı.
BAŞINA ÇEKİÇLE VURUP, BALKONDAN AŞAĞI ATTI
Annesi, Nadya'yı kendisine göz kulak olmak için komşusu Galina'ya bıraktı. Nadya, Yüzüklerin Efendisi'ni izlediği sırada Galina odasına gelip kendisini kontrol etti. Nadya filmde Gollum karakteri izlediği sırada Galina'ya bakıp sesli bir şekilde gülünce Galina, kızı önce bıçakladı sonra çekiçle kafasına vurdu ve üçüncü katta bulunan evinin balkonundan asfalt zemine fırlattı.
"İÇİNDE ŞEYTAN VAR, ÖLMESİ GEREK"
Yoldan geçen bir kadın Nadya'ya yardım etmek istedi. O sırada Galina, balkondan kadına, "Ona dokunma, içinde bir şeytan var. Ölmesi gerek diye bağırdı." Kadının çağırdığı ambulans ile ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nadya, dört aylık tedaviden sonra hastaneden taburcu oldu.
Galina, mahkemede olay gecesi çok sarhoş olduğunu ve sabah uyanana kadar gece boyunca ne yaptığını hatırlamadığını söyledi. Mahkeme, Galina'ya adam öldürmeye teşebbüs suçundan dokuz yıl hapis cezası verdi.
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kendi benziyodurCevap Yaz Yayından Kaldır
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Televizonun içinde Şeytan var. Televisionu çöpe at ! Şeytanı Allah çoktan yanından kovdu Insanları kandırdı diye. Şuan yalançı şeytan aramızda yaşıyor, Insanları yoldan çıkarması!için ve beçeriyor.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ne kadar MAL insanlar var. . . . . Allahim sen herkesi böyle insanlardan koru. . . . . Cocuklari bir daha cok koru. . . . . Bunun gibi insanlarin hemen hapisaneye kapatmali. . . . veya etkisiz hale getirilmeli. . . . . Cocuktan ne istiyon salak kari. . . . Cocuk iste. . . . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bana birisini hatırlattı da söylemem.Cevap Yaz 3 Yayından KaldırDÜNYALI: Palu ailesinimi hatırlattı1 Yayından Kaldır