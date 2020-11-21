Yaşlı çiftin 173 bin lirasını çalan şüpheliler yakalandı
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Yaşlı çiftin 173 bin lirasını çalan şüpheliler yakalandı

21.11.2020 01:00 | Son Güncelleme: 21.11.2020 01:04
Yaşlı çiftin 173 bin lirasını çalan şüpheliler yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta yaşlı bir çiftin 173 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parasını çalan 2 kişi, olaydan 5.5 saat sonra polis tarafından yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta yaşlı bir çiftin 173 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parasını çalan 2 kişi, olaydan 5.5 saat sonra polis tarafından yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, çaldıkları paranın bir kısmıyla uyuşturucu aldıkları belirlendi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İsimleri açıklanmayan yaşlı çift, köyden elma toplayıp eve döndü. Kamyonetteki elmaları eve çıkarıp geri dönen çift, içerisinde 160 bin liralık ziynet eşyası, 13 bin lira para ile cep telefonunun bulunduğu çantanın çalındığını fark etti. İhbar üzerine Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevresinde yapılan araştırmada herhangi bir güvenlik kamerası bulamayan ekipler, geçmiş dönemlerde benzer yöntemle hırsızlık yapan kişiler üzerinde yoğunlaştı. Yapılan çalışma sonunda yaşlı çiftin 173 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parayı Burak G. (24) ve Gökhan Ş.'nin (27) çaldığını tespit edildi. Şüpheliler, olaydan 5.5 saat sonra saat 21.00 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

ÇALDIKLARI PARAYLA UYUŞTURUCU ALMIŞLAR

Polis, şüphelilerle birlikte 160 bin lira değerindeki ziynet eşyası, cep telefonu, 11 bin 600 lira para ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Burak G. ve Gökhan Ş.'nin, üzerlerinde çıkan uyuşturucuyu yaşlı çiftin parasıyla aldığı belirlendi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen her iki şüpheli de suçunu itiraf etti. Burak G. ve Gökhan Ş.'nin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


Yaşlı çiftin 173 bin lirasını çalan şüpheliler yakalandı
Yaşlı çiftin 173 bin lirasını çalan şüpheliler yakalandı
Yaşlı çiftin 173 bin lirasını çalan şüpheliler yakalandı
Yaşlı çiftin 173 bin lirasını çalan şüpheliler yakalandı
Yaşlı çiftin 173 bin lirasını çalan şüpheliler yakalandı
Yaşlı çiftin 173 bin lirasını çalan şüpheliler yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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