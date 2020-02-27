Yaşlı adam cinsel organı, boğazı ve bileklerindeki kesiklerle ölü bulundu

27.02.2020 19:25 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:43

Kocaeli Derince'de 75 yaşındakiİsmail U. evinde ölü bulundu. Ölü bulunan yaşlı adamın boğazında, cinsel organında ve bileklerinde çok sayıda kesik olduğu tespit edildi.

EVİNDE KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Olay, dün akşam saatlerinde Derince'ye bağlı Çenedağ Mahallesi'nde meydana geldi. Gün içinde İsmail U.'ya ulaşamayan eşi ve oğlu eve geldi. İsmail U.'yu kanlar içinde hareketsiz halde yatarken bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde İsmail U.'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

BOĞAZINDA, BİLEKLERİNDE VE CİNSEL ORGANINDA KESİKLER BULUNDU

Polis ekiplerince yapılan incelemede İsmail U.'nun boğazında, bileklerinde ve cinsel organında kesikler bulunduğu tespit edildi.

CİNSEL ORGANIYLA İLGİLİ SORUNLARI VARDI İDDİASI

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından İsmail U.'nun cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.Başlatılan soruşturma kapsamında yapılan araştırmada, İsmail U.'nun bir süredir cinsel organıyla ilgili sorunları olduğu, bu nedenle tedavi gördüğü ve bunu sorun ettiği öğrenildi. Polis, İsmail U.'nun intihar ettiğini değerlendiriyor.

Kaynak: DHA