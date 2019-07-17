Yaşlandırma akımına uyan Özge Ulusoy geçmişe gitmeyi tercih etti
Son günlerde ünlüler arasında akım haline gelen yaşlandırma efekti trendine ünlü manken Özge Ulusoy da dahil oldu. Ulusoy, diğe ünlülerin aksine geçmişe giderek gençleştirme efektiyle ters köşe yaptı.
Sosyal medyada hızla yayılan yaşlandırma efekti akımına dahil olan ünlü isimler, yaşlanmış fotoğraflarını Instagram hesaplarından paylaşıyor. Son olarak akıma dahil olan çok konuşulan isim Özge Ulusoy, diğer ünlülerin tam tersine gitti.
"BEN ŞAHSEN GENÇLEŞTİRMEYİ TERCİH ETTİM"
Aralarında Cem Yılmaz, Murat Boz, Şahan Gökbakar, Engin Öztürk'ün de bulunduğu birçok isim bu uygulamayla takipçilerini yıllar sonrasına götürürken Ulusoy, geçmişi tercih ederek "Ben şahsen gençleştirme tercih ettim" notuyla fotoğrafını paylaştı.
İLTİFAT YAĞDIRDILAR
Efekti yüzüne uygulayan ünlü mankenin takipçileri şimdiki halinden çok da farklı olmadığını söyleyerek Ulusoy'a iltifat yağdırdı.
YORUMLAR (4)
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sen gençleştirsende zaman seni yaşlandıracakCevap Yaz Yayından Kaldır
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bakın burası şokomelliCevap Yaz Yayından Kaldır
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BERATA Bİ SORSANA DOLAR YÜKSELİR Mİ ONA GÖRE SATIN ALICAMCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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senin estetiksiz gençlik hallerini de biliyoruzCevap Yaz Yayından Kaldır
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