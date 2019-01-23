Yasemin Yalçın, Kemal Sunal ile Tanışma Hikayesini Anlattı

Uzun zamandır televizyon ekranlarında yer almayan oyuncu Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey, Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olarak, samimi açıklamalarda bulundu. Kemal Sunal ile nasıl tanıştıklarını da anlatan Yalçın, "Kemal Sunal'la sette tanıştık. 'Merhaba' diyerek yatağa girdik." dedi.

İşte Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"KOYUN GÜDÜYORUM"

Biz 12 yıldır tiyatro yapmadık, ama bu süreyi boş geçirmedik. Belki ekran önünde değildik ama yine üretimimiz devam etti. Bu arada hayatı da yakaladık. Gezdik, uzun yollara çıktık. Çiftliğimiz var. Ektik, biçtik… Çobanlık yaptık, koyun bekledik. Atlarımızla diğer hayvanlarımızla ilgilendik. Ben çiftliğe gittiğimiz zaman koyun güdüyorum. Keyif alıyorum. Ekip, biçiyorum… Çok güzel kuru fasulyem var. Yetiştiriyorum organik, eşe dosta dağıtıyoruz.

"BEN TİYATRODA HER ŞEYİ YAPTIM"

Geçen bana dediler ki '12 yıl sonra tiyatroya dönüyorsunuz, ne hissediyorsunuz?' ağzımdan 'baba ocağına dönmek gibi bir şey' çıktı. Sonra düşündüm' yanlış mı yaptım?' diye, Baba ocağı, asker ocağı, tiyatro da benim için bir ocak gerçekten. Ben tiyatroda her şeyi yaptım. Müşfik Kenter'in ayakkabısını da boyadım, etrafı süpürdüm, asistanlık yaptım çok şey öğrendim… Müşfik Kenter'den de eşi Yıldız Kenter'den de çok ama çok şey öğrendim. Onlarla nefes alıp geliştim. Müşfik Kenter de Yıldız Kenter de benim için bir idoldür. Müşfik Kenter benim babam gibiydi, onun hakkını ödeyemem. Yıldız Hanım'a da Allah'tan uzun ömürler diliyorum.

"ESKİSİNDEN DAHA FAZLA AŞIĞIM"

Hayatımın aşkıyla konservatuvarda tanıştım. (Yasemin Yalçın) Birlikte oyun hazırladık. Sınıf arkadaşı değil ama okul arkadaşıydık. Öncelikle arkadaştık sohbet ediyorduk, 'oyun hazırladın mı?' falan derken beraber çalıştık, provalar başladı birbirimizin farklı yönlerini tanıdık ve ilişkimiz başladı. İlk ben açıldım… Ben hep hayranım eşime ilk günkü gibi aşığım dersem yalan olur. Çünkü şu an daha fazla aşığım. Kayseri'ye turneye gitmiştik, biz Yasemin Hanım'la oyun provası yaparken arkadaşlar da pastırmayla pasta yapmışlar 'üfleyin falan' dediler… 'Size yaptık' öyle başladı ilişkimiz.

"KEMAL SUNAL'LA 'MERHABA' DİYEREK YATAĞA GİRDİK"

Yasemin Yalçın, uzaktan akraba oldukları Kemal Sunal'la ilginç tanışma hikayelerini anlattı: Film setinde tanıştık, 'Merhaba' dedik ve yatağa girdik. Kemal abi uzun boyluydu yatağa sığmadı. Benim boyum kısa yatağın yarısına gelmiştim.