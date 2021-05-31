Yasemin Özilhan kimdir? Yasemin Özilhan kaç yaşında, nerelidir?

Evlendikten sonra "Özilhan" soy ismini alan Yasemin Ergene, Aşk Oyunu'nda canlandırdığı "Ekin Serbest" karakteri ve Doktorlar dizisinde "Ela Altındağ" karakteri ile izleyicilerin hafızalarında yer etmiştir. Peki güzel oyuncu ve model Yasemin Özilhan kimdir? Yasemin Özilhan nerelidir? Yasemin Özilhan kaç yaşındadır? Yasemin Özilhan kiminle evlidir?

Evlendikten sonra "Özilhan" soy ismini alan Yasemin Ergene,Aşk Oyunu'nda canlandırdığı "Ekin Serbest" karakteri ve Doktorlar dizisinde "Ela Altındağ" karakteri ile izleyicilerin hafızalarında yer etmiştir. Peki güzel oyuncu ve model Yasemin Özilhan kimdir? Yasemin Özilhan nerelidir? Yasemin Özilhan kaç yaşındadır? Yasemin Özilhan kiminle evlidir?

YASEMİN ÖZİLHAN KİMDİR?

Yasemin Ergene, 22 Ocak 1985, Hamburg, Almanya doğumlu Türk aktris, model, dizi ve sinema oyuncusu.

İlk olarak 2002 yılında Koçum Benim ve 2004 yılında Ah Be İstanbul adlı dizilerde kamera karşısına geçen Ergene, 2004 yılında vizyona giren Vizontele Tuuba filmi ile de ilk sinema deneyimini yaşadı. Çocuğun Var Derdin Var adlı dizinin çekimlerinden sonra kısa bir süre oyunculuğa ara veren Ergene, bu zaman zarfında Can Gürzap'dan diksiyon eğitimi aldı.

2005 yılında yayınlanmaya başlanan tv dizisi Aşk Oyunu'nda canlandırdığı Ekin Serbest karakteri, güzel oyuncunun popüleritesini hızla arttırdı. Dizide Keremcemile beraber başrolde yer alan Ergene, kısa sürede ülkenin en popüler genç oyuncularından birisi haline geldi.

Son olarak 2006-2010 yılları arasında Doktorlar dizisinde Ela Altındağ karakterini canlandıran Ergene, bu dizinin sona ermesinin ardından oyunculuk hayatını sonlandırdığını açıkladı. Oyunculuk hayatını bırakmasında kocası işadamı torunİzzet Özilhan'ın etkisinin büyük olduğu düşünülürken, genç oyuncu yaptığı açıklamada üniversitede okuyabilmek için mesleki kariyerini sonlandırdığını belirtti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünden mezun olan Yasemin Ergene Özilhan16 Temmuz 2011 tarihinde İşadamı İzzet Özilhan ile evlendi. Emine (d.2012) ve Ela (d.2013) adında iki kızı vardır.

FİLMOGRAFİ

2002 - Koçum Benim

2003 - Vizontele Tuuba

2004 - Ah Be İstanbul

2004 - Çocuğun Var Derdin Var

2004 - Hırsız Var!

2005 - Aşk Oyunu

2006-2010 - Doktorlar

2008 - Babam Adam Olacak