Yasemin'in ağzı kulaklarında
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Yasemin'in ağzı kulaklarında

Yasemin'in ağzı kulaklarında
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Anadolu Grubu'nun veliahtı İzzet Özilhan'ın eşi Yasemin Özilhan, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Özilhan'ın keyifli halleri ve açıklamaları dikkat çekti

Giyim tarzıyla dikkat çeken Özilhan, geçen hafta Euroleague şampiyonu olan Anadolu Efes ile ilgili, "Avrupa'nın en büyüğü olduk. Çok büyük bir mutluluk içerisindeyiz. Mutluluğumuz devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda kupalar alırız" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

TARZIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI

Özilhan'ın deri montu,kot pantolunu, güneş gözlükleri ve çanta tercihi dikkat çekti.

"HEM KALBİMİ HEM DE MANTIĞIMI DİNLERİM"

Yasemin Özilhan, geçtiğimiz haftalarda Instagram'ın soru-cevap bölümünde hakkında merak edilenleri yanıtladı.

Özilhan, "Güçlü kadın olmayı nasıl tanımlarsınız?" sorusuna, "Kendine olan saygısından hiçbir koşulda vazgeçmeyen. Kararlarını alırken hem kalbini hem mantığını aynı anda dinlemeyi başaran..." cevabını verdi.

"SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETMİYORUM"

Özilhan, "Kaç öğün besleniyorsunuz? Neleri yiyorsunuz ve yemiyorsunuz?" sorusuna ise, "3 öğün besleniyorum. Sabah 2 yulaflı pancake (fıstık ezmeli) 3 yumurta beyazı ve 1 sarısından omlet. Öğlen kısır ve et. Akşam balık ve pateates salatası. Süt ve süt ürünlerini yemiyorum" yanıtını verdi.

En sevdiği yemeğin kapuska olduğunu söyleyen Özilhan, tatlılar arasında sütlaç ve baklavaya bayıldığını ifade etti.

Yasemin'in ağzı kulaklarında
Yasemin'in ağzı kulaklarında
Yasemin'in ağzı kulaklarında
Yasemin'in ağzı kulaklarında
Yasemin'in ağzı kulaklarında

Kaynak: Snob Magazin

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