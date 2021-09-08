Yaşasın Şeytan? Filmi
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Yaşasın Şeytan? Filmi

Yaşasın Şeytan? Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Yaşasın Şeytan? filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Yaşasın Şeytan? filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Prömiyerini geçtiğimiz ay Sundance’te yapan Penny Lane belgeseli Hail Satan?, satanistler için adalet arayışında olan Amerikalı dini oluşum The Satanic Temple’ı konu ediyor. Devlet kurumları, kilise ve halkın geri kalanıyla yaşadıkları sıkıntılar ve kendilerini özgürce ifade etmek için alan yaratma çabalarıyla belgesele konu olan The Satanic Temple’ın üyeleri, “Biz sandığınız gibi değiliz” mesajını dile getiriyor.

Yönetmen: Penny Lane

Senaryo: Penny Lane

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: Hail Satan?

Yapımcı Firma: Hard Working Movies

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 95 dk.

Dağıtıcı Firma: Mubi

Vizyon Tarihi: 09.09.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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