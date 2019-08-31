Yaşar İpek'ten Serengil'e "Soyuma başka soy karışacak" suçlaması

Yaşar İpek'ten Serengil'e "Soyuma başka soy karışacak" suçlaması

Yaşar İpek, boşanma aşamasına geldiği Seren Serengil'le ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu. İpek, Serengil'in Mitokondri yöntemiyle hamile kaldığını söyledi. İpek'in açıklamalarından sonra Serengil ise hastanelik oldu.

31.08.2019 12:11
Yaşar İpek'ten Serengil'e

Şarkıcı Yaşar İpek'le Seren Serengil arasındaki ipler giderek geriliyor. İpek, uzun uğraşlar sonucu hamile kalan ardından arası bozulan Seren Serengil hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

"BENİM SOYUMA BAŞKA BİR SOY KARIŞACAK"

Seren Serengil ile boşanma kararı alan Yaşar İpek, ilişkilerini bu noktaya getiren olayları "Magazin Burada" Genel Müdürü Ali Çınar'a anlattı ilk kez anlattı. "Aşkın kazanması için çocuk yapmaya karar verdik" diyen İpek, Serengil'in 'Mitokondri nakli' yaptırdığını öğrendiğini anlattı. Bu gerçeği öğrenince beyninden vurulmuşa döndüğünü söyleyen İpek, "O lafı duyunca buz kesildim. Benim soyuma başka bir soy karışacak" ifadelerini kullandı.

KRİTİK SAATLER

Bu iddiaları jet hızıyla yalanlayan Seren Serengil ise olaydan kısa süre sonra hastaneye kaldırıldı. Düşük tehlikesi devam eden Serengil için kritik saatler devam ediyor.

KANLI TULUMU PAYLAŞILDI

Öte yandan Yaşar İpek'in açıklamalardan sonra yüksek tansiyon ve kanamayla hastaneye kaldırılan Seren Serengil'in olay sırasında giydiği kanlı tulumu paylaşıldı.

MİTOKONDRİ NAKLİ NEDİR VE NASIL YAPILIR?

Kök hücrede mitokondri izole etmeyi başaran işlemdir. Yani vücuttaki yaşlanmayan hücreler alınarak kadının yumurtalarına nakledilir. Mitokondri nakli için öncelikle kapalı ameliyat yöntemi ile 5 milimetrelik doku alınıyor ve ardından özel bir işlemle bu dokudan öncü hücreler ayrıştırılıyor. Bu hücrelerin en önemli özelliği ise DNA hasarını onarabiliyor olmaları.

Mitokondriler, baba adayından alınan spermle birlikte yaşlanan yumurtanın içine enjekte ediliyor. Böylece yumurtanın kendi kendini yenilemesi, yaşlanmanın engellenmesi sağlanıyor. Gebelik kalitesini arttıran bu işleme ise destekleme deniyor.

Yaşar İpek'ten Serengil'e
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YORUMLAR (28)

  • NEŞLA:
    edep haya kalmamış kanlı tulum göstermek nedir yaa tüü size kime ne sizin evliliğinizden hamileliğinizden boşanmanızdan neden bunu herkese gösteriyorsunuz zorundamısınız kii ayıp ayıpp az gizemli olun sizin gibi binlerce insan var aynı durumda olan ve hiç kimsenin haberi bile olmuyor . . allah ıslah etsin siziiiiiiiiii
    Cevap Yaz 76 3 Yayından Kaldır
  • GURURLU FAKİR:
    Kanama varsa hamilelik yoktur, hamile ise kanama niye oldu, madem hamileydi neden kanadı, madem kanadı niye hamile, yoksa bunlar çelişki mi:)
    Cevap Yaz 6 47 Yayından Kaldır
  • NE BİLELİM:
    serengilin gözü dönünce fazla ileri gidiyor. annesine bile zamanında bel altı vurmuştu ekranlarda. arkasında ancak bir iki kişi durur. yaşar ipek her yönüyle ondan üstündü zaten ondan evlendi. keşke mutlu olsalardı başka.
    Cevap Yaz 16 19 Yayından Kaldır
  • HA HA HAAAAAAAA:
    ne iş millet burdanmı birbirine yürüyor karpuz kavun muhabbeti dönüyor . ))))
    4 2 Yayından Kaldır
  • HAYRİYE:
    Balçovalı bey uzun zamandır yorumlarınızı okuyorum sizin hayranınızım..nur hanım değil de ben gelsem sizle iskoçyaya karpuz yemeye nasıl olur. ?
    7 2 Yayından Kaldır
  • BALÇOVALI:
    Selam.Nur hanım.Sizi Karpuz yemeye iskoçyaya davet ediyorum.İyi gayda dinlemeler.
    8 2 Yayından Kaldır
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