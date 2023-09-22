Yüksek gerilim hattının üzerinden geçtiği 200 ağaç kesildi

Ağrı'da 200 ağaç, yüksek gerilim hattı üzerinden geçtiği için kesildi. Ağrı'nın merkeze bağlı Kavacık Köyü'nde bulunan 200 ağaç, üzerinden yüksek gerilim hattı geçmesinden dolayı tehlike oluşturduğu için itfaiye ekipleri tarafından kesildi. Uzun uğraşlar sonucunda kesilen ağaçlar bölgeden alındı.