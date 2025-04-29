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Yeşilırmak'ta Toplu Balık Ölümlerinin Ardından Ördek ve Kaz Ölümleri

Yeşilırmak'ta Toplu Balık Ölümlerinin Ardından Ördek ve Kaz Ölümleri
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Tokat'ın Turhal ilçesinde Yeşilırmak nehrinde meydana gelen toplu balık ölümlerinin ardından, ördek ve kaz ölümleri de görülmeye başladı. Yetkililer sudan ve ölen hayvanlardan numuneler alarak inceleme başlattı.

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, Yeşilırmak'taki toplu balık ölümlerinin ardından, ördek ve kaz ölümleri görülmeye başlandı. Ekipler sudan numune aldı.

Turhal ilçesinden geçen Yeşilırmak'ta hafta sonu yaşanan toplu balık ölümlerinin ardından, ördek ve kazlarda da ölümler görülmeye başlandı. Irmak kıyısında çok sayıda ölü ördek ve kazları görenler, durumu yetkililere bildirdi. Geçen günlerde aynı bölgede meydana gelen balık ölümleri üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan ve ölen balıklardan örnekler alıp inceleme başlattı. Yetkililer sudaki kirlilik, zehirli madde ihtimali ya da hastalık gibi olasılıkları araştırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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