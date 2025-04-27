Yeşilırmak'ta Mahsur Kalan Güvercin İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

AMASYA'da Yeşilırmak Nehri'nde balık ağına takılıp mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Hacılar Meydanı Mahallesi Şirin Köprüsü'nde meydana geldi. Köprü üzerinden balık tutmak isteyenlerin sarkıttığı ağa bir güvercin dolandı. İhbar üzerine bölgeye Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Köprü korkuluklarından merdiven sarkıtarak nehre inen ekipler, ağa dolanan güvercini kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen güvercin, itfaiye ekipleri tarafından yeniden doğaya salındı.

Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA