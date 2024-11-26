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Yazar Elif Çakır 'Kabataş olayı'nın gerçeklerini ilk kez Haberler.com'a anlattı

Yazar Elif Çakır 'Kabataş olayı'nın gerçeklerini ilk kez Haberler.com'a anlattı
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Haberler.com'a konuk olan yazar Elif Çakır, 'Kabataş olayı'nın perde arkasını ilk kez anlattı. Olayın öznesi Zehra Develioğlu ile röportaj yaptığını ve onun anlattıklarını okuyuculara aktardığını ifade eden Çakır, "Herkes unutuldu, unutulmayan bir ben kaldım." dedi.

Yazar Elif Çakır, Haberler.com'da yayınlanan "Haber Bahane" programının moderatörü Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Çakır, adının geçtiği 'Kabataş olayı'nın perde arkasını ilk kez anlattı.

"TÜRKİYE'DE UZUN SÜREDİR SERT BİR KUTUPLAŞMA VAR"

"Türkiye çok uzunca süredir sert kutuplaşma, ideolojik, siyasi bir kutuplaşmanın içerisinden geçiyor ve bıçak sırtı gibi ikiye ayrılmış durumda." diyen Çakır,şu an gündemde yankı bulan Yenidoğan Çetesi'nden örnek vererek, "Bunu yapan doktorların siyasi kimliği ne, kimlerle fotoğrafı var, hangi partiye yakın, hangi ideolojiye yakın, hangi tarafta buna bakılıyor ve bir tarafta hemen birbirini buradan vurmaya başlıyor. Sansasyon istiyorsun. Gerçek olmayan bir malzeme istiyorsun. Kabataş olayı da birazcık böyleydi." dedi.

"KABATAŞ OLAYINI İLK DUYURAN GAZETECİLER ARASINDA BEN YOKUM"

Çakır, olayın çok fazla algı ve gerçek olmayan bilgilere boğulduğunu ve olayın hakikatinin kaybolduğunu ifade etti. Elif Çakır, "Peki bunu ilk olarak sosyal medyada kim duyurmuş? Mesela Türkiye'de bunun üzerinden linç edenlere sorsan hiç kimse hatırlamaz bile. Akılda bir tek Elif kalmış çünkü. Seçildim herhalde. Kabataş olayını ilk duyuran gazeteciler arasında ben yokum." diye konuştu.

"BEN VİDEOSUNU GÖRDÜM DEMEDİM"

Kabataş olayıyla ilgili kendini ifade edememenin çaresizliğini yaşadığını belirten Çakır, "Ülkenin başbakanı partisinin grup toplantısında bu olayı anlatmış. Türkiye'deki bütün muhalif, yandaş bütün televizyon kanalları bu konuşmayı vermiş. Canlı olarak ülkenin başbakanı bunu duyuruyor. Diyor ki 'Benim belediye başkanımın gelin başına böyle böyle, böyle böyle bir hadise geldi'. Ortalıkta Elif Çakır diye birisi hiç yok. Sonra bunu almış iktidarın milletvekilleri demiş ki 'Bu olay gerçek. Şu kadar zaman içerisinde bu olayın videolarını yayınlayacağız'. Ben var mıyım? Yokum. Peki sonra? Videosunu gördüm diyenler çıkmış mı bu hadisenin? Çıkmış. Ben miyim videosunu gördüm diyen? Değilim." ifadelerini kullandı.

"SADECE ZEHRA İLE RÖPORTAJ YAPTIM"

Olayla ilgili sadece Zehra Develioğlu ile röportaj yaptığını aktaran Çakır, " Zehra ne anlattıysa ben bunları yazmışım. Tırnak içerisinde. Benim kendi görüşüm değil. Tırnak içerisinde görüşümü belirtirken bu olaydan etkilendiğimi söylemişim. Çünkü ben bir anneyim. Ben önce bir insanım. Ben bir kadınım. Beyan esastır. Bunu anlatan o iktidarın belediye başkanının gelini mi, gelini anlatmış mı? Anlatmış. Ben de almışım. Bunları yazmışım." dedi.

"HERKES UNUTULDU, BİR ELİF ÇAKIR UNUTULMADI"

Kabataş olayıyla ilgili herkesin ve her şeyin unutulduğunu ifade eden Çakır, "Zehra Gelin unutuldu. Bunu söyleyen Başbakan hiç kimsenin umurunda olmadı. Belediye başkanı kimsenin umurunda olmadı. 'Bunu gördüm' diyen, 'MOBESE'sini gördüm, videosunu yayınlayacağız' diyen herkes unutuldu. Bir tek unutulmayan Elif Çakır." şeklinde konuştu.

"ELİF ÇAKIR'A LAF ETMENİN MALİYETİ OLMAZDI"

Çakır, olaya ilişkin akıllarda kalan tek kişi olmasının nedenini, "Erdoğan'a. Bu Kabataş hadisesi üzerinden çok ağır laflar etmenin maliyeti olur ama Elif'e söylemenin bir maliyeti galiba olmazdı." şeklinde açıkladı.

"EN BÜYÜK MAĞDURİYETİ BANA YAŞATTILAR"

Zehra Develioğlu'nun sözlerini aktarmaktan başka herhangi bir şey yapmadığını dile getiren Elif Çakır, "En büyük mağduriyeti bana yaşattılar." dedi.

2013'te Gezi Parkı protestoları sırasında Zehra Devecioğlu saldırıya uğradığını iddia etmiş, birçok gazeteci ve siyasetçiden destek bulmuş ancak yaşananların gerçek olmadığı ortaya çıkmıştı.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
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