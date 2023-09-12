Yaralı Yavru Ebabil Tedavi Edildikten Sonra Doğaya Salındı

İlkadım ilçesinde vatandaşlarca yaralı halde bulunan yavru ebabil, büyükşehir belediyesine ait Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'ne getirildi. Kanadından yaralı olduğu belirlenen kuş, veteriner hekimlerce tedaviye alındı. 5 hafta süresince tedavi edilip, bakımı yapılan kuş, daha sonra yeniden doğaya bırakıldı. Veteriner İşleri Şube Müdürü Savaş Kasap, ebabilin çok özel bir tür olduğunu belirterek, "Bu kuşlar, hayatlarının yüzde 90'ını uçarak havada geçirir. Yerde çok nadir olarak bulunurlar. Kanadında yaralı halde bize ulaştırılan yavru ebabili merkezimizde tedavi ettik. Sürecin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya bıraktık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam