Üsküdar Belediye Meclisinde baklava tartışması nedeniyle oturuma ara verildi

Üsküdar Belediye Meclisi Toplantısı, Meclis Başkanvekili Ali Aral yönetiminde belediyenin hizmet binasında gerçekleştirildi.

CHP'Lİ BELEDİYELERE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMALARINA DEĞİNDİ

Mecliste gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan AK Partili Meclis Üyesi Kemal Özer, yolsuzluk soruşturmalarına değindi. Son dönemde CHP'li belediyelerle gündeme gelen yolsuzluk ve usulsüzlüklerin herkesi derinden üzdüğünü belirten Özer, iddiaların ekonomik zararının yanı sıra milletin güvenini de zedelediğini söyledi.

MECLİS BAŞKANVEKİLİNE BAKLAVA İKRAM ETMEK İSTEDİ

Manavgat Belediyesine düzenlenen rüşvet operasyonunda, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in baklava kutusunda para teslim aldığı anlara ilişkin ortaya çıkan görüntüleri hatırlatan Özer, yanında getirdiği baklava kutusunu gösterdi.

AK Parti Meclis Üyesi Kemal Özer

Gelen tepkiler üzerine sözlerine devam eden Özer, "Arkadaşlar bunun içerisinde gerçek baklava var. Para yok, Euro yok. Halkımızın gündemine ve lügatine bir şeyi daha yerleştirdiniz. Manavgat baklavasının kilosu 110 bin Euro'dur. Bu millet affetmez." diye konuştu. Özer, konuşmasının sonunda kürsüde bulunan baklavayı, oturumu yöneten Aral'a ikram etmek istedi.

Teşekkür ederek baklavayı kabul etmeyen Aral, "CHP, sosyal belediyecilik anlayışını zedeleyen herhangi bir olumsuzluğa karşı tavizsiz şekilde yaklaşacaktır. Yaklaşık 110 gündür başta İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve diğer başkanlarımıza yönelik hiçbir yolsuzluk bulunamamışken son 3 gün önceki olaylara değinmek de çok enteresan." ifadelerini kullandı.

AK Partili Meclis Üyesi Muhammet Emin Sarıoğlu (ayakta)

SÖZ ALMA TARTIŞMASI ÇIKTI, CHP'Lİ ÜYE AK PARTİ SIRALARINA YÜRÜDÜ

Aral'ın konuşmasının ardından AK Parti ve CHP sıralarından meclis üyeleri konuşmak için el kaldırdı. CHP'li Meclis Üyesi Nihat Doğan ve AK Partili Meclis Üyesi Muhammet Emin Sarıoğlu arasında söz alma tartışması yaşandı. Doğan'ın "Söz istedim bana verdi. İndir şimdi elini, ben konuşacağım." şeklinde bağırması üzerine gerginlik yaşanırken CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Erhan Eyvel, AK Parti sıralarına yürüdü.

OTURUMA ARA VERİLDİ

Diğer meclis üyelerinin araya girmesinin ardından Meclis 1. Başkanvekili Aral, oturuma ara verdi. Aranın ardından oturuma kaldığı yerden devam edildi.