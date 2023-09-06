Uludağ'da Karnı Acıkan Ayı Ailesi Çöp Konteynerlerini Karıştırdı

Uludağ sık çam ormanları arasında yüzlerce yabani hayvana ev sahipliği yaparken, Sarıalan bölgesinde karnı acıkan ayı ailesi çöp konteynerlerini karıştırıp yiyecek aradı. Ayıların karpuz yediği anlar bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı. Çöp konteynerında buldukları yiyecekler ile karınlarını doyuran ayı ailesi oradan uzaklaştı.