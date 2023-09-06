Uludağ'da Karnı Acıkan Ayı Ailesi Çöp Konteynerlerini Karıştırdı
Uludağ sık çam ormanları arasında yüzlerce yabani hayvana ev sahipliği yaparken, Sarıalan bölgesinde karnı acıkan ayı ailesi çöp konteynerlerini karıştırıp yiyecek aradı. Ayıların karpuz yediği anlar bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı. Çöp konteynerında buldukları yiyecekler ile karınlarını doyuran ayı ailesi oradan uzaklaştı.
Uludağ'da karnı acıkan ayı ailesi çöp konteynerlerini karıştırıp yiyecek aradı. Ayıların karpuz yediği anlar bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.
Uludağ sık çam ormanları arasında yüzlerce yabani hayvana ev sahipliği yaparken, Sarıalan bölgesinde karnı acıkan ayı ailesi çöp konteynerlerini karıştırıp yiyecek aradı O anlar orada bulunan vatandaş tarafında kayıt altına alındı. Çöp konteynerında buldukları yiyecekler ile karınlarını doyuran ayı ailesi oradan uzaklaştı. - BURSA