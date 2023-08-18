Tedavisi tamamlanan 2 kulaklı orman baykuşu doğaya salındı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yuvalarından düşerek yaralanan ve öğrenciler tarafından bulunan kulaklı orman baykuşları tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsünde öğrenciler tarafından yerde bulunan kulaklı orman baykuşları üniversite yerleşkesi içerisindeki Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürüldü. Hayvanların burada yapılan muayenelerinde yuvadan düştükleri için yaralandıkları, aç ve susuz kaldıkları tespit edildi. Baykuşların ardından tedavileri yapıldı. Yaklaşık 3 aylık tedavi sonrası sağlıklarına kavuşan baykuşlar sonrasında doğaya salındı.

Tedavi süreciyle ilgili bilgi veren AKÜREM Müdürü Prof. Dr. İsmail Aytekin, "Baykuşlarımızın gerekli bakım, besleme ve serum takviyelerini yaptıktan sonra kuşların rehabilitasyon aşamasına geçtik. Yaklaşık 3 ay kadar bunların bakımı ve beslemesini yaptık AKÜREM'de. Daha sonra uçabilecek pozisyona geldiklerine ve güçlendiklerini de gördüğümüzden dolayı bizim yırtıcı kuşlar kafes bölgemize aldık. Baktık ki burada çok rahatlıkla uçuyorlar. Uçtukları için de artık özgürleştirme zamanını yaklaştığını düşündük. İşte biraz önce de doğaya serbest bırakıyoruz" dedi.