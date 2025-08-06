Tatilde talihsiz kaza! Selami Şahin hastaneye kaldırıldı

Türk müziğinin usta ismi Selami Şahin, yaz tatilini geçirmek üzere gittiği İzmir'in Çeşme ilçesinde talihsiz bir kaza geçirdi. 77 yaşındaki sanatçı, dengesini kaybederek yere düştü ve sağ kolunu incitti. Olayın ardından acil servise kaldırılan Şahin'e hastanede gerekli müdahale yapıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Öğrenilen bilgilere göre, Şahin'in kolundaki incinmenin ardından röntgen çekildi ve ilk bulgulara göre ciddi bir kırık ya da çıkık tespit edilmedi. Doktorlar, usta sanatçının kolunu incittiğini sağlık durumunun genel olarak iyi olduğunu ve bir süre dinlenmesinin yeterli olacağını belirtti.

Yaşanan gelişme sonrası hem sanat camiası hem de hayranları endişelenirken, sağlık durumunun iyi olduğunun duyulması rahatlama yarattı.