Survivor'da korku dolu anlar! Çılgın Sedat bayıldı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2025'inbu akşam ekrana gelecek bölüm fragmanında Çılgın Sedat'ın havuzda bayıldığı görüldü. Fragmanda Sedat'ın yardımına tüm arkadaşlarının koştuğu görüldü.

EŞİNDEN "ROL YAPIYOR" DİYENLERE TEPKİ

Sosyal medyada bazı kullanıcıların Çılgın Sedat'ın rol yaptığını iddia eden yorumlar yazmasına şarkıcının eşi Özlem Kapurtu tepki gösterdi. Özlem Kapurtu, Instagram hesabından ''Vicdan ve merhametini yitirmiş insanlara olsun bu sözüm. Sizin nasıl kalbiniz var. Ailesinin izlediğini bilen bir baba var. Baba hiçbir için ailesine bu anı yaşatmaz. Ne yaşayacağımı bilir. Bizi geçtim hadi ama evlatlarına asla. Yeter yahu adam prim, yarış derdindeymiş ne. Halk oylaması mı var. İşte tam tersi. Neyse o ortada. Bazı şeylerden kaçsa orada istatistik kasar'' notunu paylaştı.