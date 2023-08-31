Süper Mavi Ay Ağrı semalarında görüntülendi

Ay'ın dünyaya en yakın noktada olması nedeniyle normalde göründüğünden daha parlak bir hale bürünmesi ile ortaya çıkan Süper Ay, Ağrı semalarında görüntülendi. Aynı takvim ayı içerisinde dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesi ile oluşan 'Mavi Ay' kendisini bir kez daha gösterdi. Kızıl rengiyle büyüleyen ay Ağrı semalarında objektiflere yansıdı.