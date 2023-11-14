Şişli'de bir binanın çatısında yangın çıktı

Şişli'de korkutan yangın

Şişli'de binanın çatı katı alev alev yandı

İSTANBUL - Şişli'de gece saatlerinde bir binanın çatısında meydana gelen yangın korkuttu. Yangının çıktığı bina kısa sürede alevlere teslim oldu. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Yayla Mahallesi İkinci Yol Sokak'ta saat 01.00 sıralarında 4 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. Alevleri gördükten sonra sokağa dökülen mahalle sakinleri itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Olayda yaralanan ve ölen olmazken binanın çatı kısmında maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı